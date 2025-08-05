Земля обертається швидше: 5 серпня стане одним із найкоротших днів в історії спостережень

Земля / © Pixabay

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Вчені попередили, що у вівторок, 5 серпня, обертання Землі прискориться, що призведе до одного з найкоротших днів в історії.

Ця зміна, спричинена гравітаційним тяжінням Місяця, призведе до того, що планета буде обертатися трохи швидше на своїх полюсах, скоротивши звичайний 24-годинний день на 1,25 мілісекунди, пише Daily Mail.

Хоча ця зміна занадто мала, щоб її помітили люди, експерти кажуть, що довгострокові наслідки можуть бути катастрофічними.

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Вчені також зазначають, що неконтрольоване прискорення зрештою призведе до катастрофічних наслідків.

Якщо обертання Землі продовжить прискорюватися безконтрольно, вчені попереджають, що це може спричинити катастрофічні наслідки по всьому світу.

У міру прискорення обертання планети відцентрова сила почне відштовхувати океанську воду від полюсів до екватора.

Навіть незначне збільшення швидкості на одну милю на годину може підняти рівень моря на кілька дюймів в екваторіальних регіонах, що достатньо, щоб затопити низько розташовані прибережні міста, які вже знаходяться на межі.

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У більш екстремальних сценаріях, коли Земля обертається на 100 миль на годину швидше, великі території навколо екватора можуть зникнути під водою, коли полярні моря просунуться на південь.

Тим, хто виживе після повені, вчені попереджають, що повсякденне життя стане все більш ворожим у міру зміни балансу планети, що робить цю, здавалося б, незначну зміну набагато більш загрозливою, ніж здається.

Більш швидке обертання не тільки скоротило б день, але й могло б спричинити хаос у біології людини.

Якщо обертання Землі продовжить прискорюватися, сонячний день може скоротитися до 22 годин, порушивши циркадні ритми та фактично змістивши внутрішній годинник кожного на дві години раніше щодня, не даючи часу на адаптацію.

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Таке порушення не буде незначним. Дослідження показали, що навіть невеликі зміни, такі як перехід на літній час, пов’язані зі сплесками серцевих нападів, інсультів та дорожньо-транспортних пригод. Постійне зміщення буде ще більш небезпечним.

Астроном NASA доктор Стен Оденвальд також попередив, що погодні умови стануть більш екстремальними. У міру прискорення обертання планети посилюється ефект Коріоліса, який викликає обертання штормів.

«Урагани будуть обертатися швидше і нестимуть більше енергії», — пояснив доктор Оденвальд.

Ці мінімальні відхилення в обертанні Землі відстежуються за допомогою атомних годинників, які вимірюють час, підраховуючи коливання атомів у вакуумній камері.

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Це є основою координованого універсального часу (UTC), глобального стандарту вимірювання часу.

Нагадаємо, у липні 2025 року Земля зазнала незвичайного явища — тривалість доби в окремі дні скоротилася на понад мілісекунду. 9, 10 та 22 липня день був на 1,3 мілісекунди коротшим за стандартні 86 400 секунд.