Земля перетворилася на "сніжок": науковці вказали на ймовірного винуватця катастрофи

Льодовики / © unsplash.com

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Близько 720 мільйонів років тому Земля зазнала одного з найекстремальніших кліматичних періодів за всю свою історію. Температури опустилися нижче нуля навіть на екваторі, а океани замерзли. Планета перетворилася на крижану кулю — явище, яке вчені називають «Земля-сніжка». Причини цього глобального зледеніння довгий час залишалися предметом наукових суперечок. Нове дослідження припускає, що вирішальним чинником могла стати вулканічна активність на території сучасної канадської Арктики.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідники з Гарвардського університету зосередили увагу на Великій магматичній провінції Франкліна, розташованій у районі північно-західної Гренландії та канадської Тіки. Вони провели моделювання кліматичних умов і хімічного вивітрювання, щоб перевірити гіпотезу про вплив масштабного виверження вулкана в цьому регіоні на глобальне охолодження.

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Згідно з результатами, виверження вулкана Франклін призвело до масового вивільнення свіжих силікатних порід на поверхню. У процесі вивітрювання ці породи вступали в реакцію з вуглекислим газом в атмосфері, зв’язували його та зберігали у формі твердих мінералів. Це зменшило концентрацію CO₂ — одного з головних парникових газів — і призвело до зниження температури на планеті.

Утім, лише 10% комп’ютерних симуляцій показали достатнє охолодження, яке могло б викликати настання періоду «Землі-сніжки» саме в цей історичний відрізок. Тобто такий сценарій, за словами дослідників, можливий лише за наявності кількох додаткових чинників. Один із них — той факт, що клімат на планеті вже був прохолодним перед початком вулканічної активності.

Це, на думку авторів, пояснює, чому пізніше аналогічні виверження в тому ж регіоні не спричинили нових глобальних зледенінь — у тепліші періоди та сама геологічна подія не мала таких наслідків.

Дослідження не виключає й інші чинники, що могли вплинути на різке охолодження, зокрема зміни в орбіті Землі чи падіння астероїдів, але наразі переконливих доказів таких подій у зазначений період не знайдено.

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Нагадаємо, Вашингтонський університет спільно з кількома приватними компаніями планували в Каліфорнії затемнити від сонця 10 тис. кв. км земної поверхні. Усе задля стримування глобального потепління.