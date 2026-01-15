ТСН у соціальних мережах

Земля під Туреччиною просідає — вчені пояснили, що відбувається

У серці Туреччини зафіксували локальне просідання земної кори. Дослідники вказують на процеси в мантії Землі, які змінюють рельєф знизу.

Автор публікації
Софія Бригадир
Туреччина

Туреччина / © pixabay.com

У Коньянському басейні в Центральній Анатолії зафіксували активне просідання земної поверхні — попри те, що навколишнє плато мільйони років стабільно піднімається. Нове дослідження, проведене на основі супутникових вимірювань GNSS та InSAR, підтвердило: осідання відбувається саме в центральній частині басейну й не пов’язане з рухами вздовж розломів.

Про це повідомило видання The Times of India.

Науковці поєднали супутникові дані із сейсмічними зображеннями, аналізом сили тяжіння та лабораторними моделями. Результати вказують на процеси, що походять з глибин літосфери. Під басейном зафіксували сейсмічні аномалії на глибині 50–80 км — ділянку щільнішої та холоднішої літосфери, яка може опускатися в мантію.

Такий механізм називають літосферним крапельним потоком: коли важчі нижні шари літосфери відриваються й занурюються вглиб, вони здатні «тягнути» кору вниз. Саме це, за висновками дослідників, і спричиняє нинішнє просідання Коньянського басейну. Подібні процеси раніше спостерігали в Сьєрра-Неваді, на плато Альтіплано та Пуна.

У той час як усе Центрально-Анатолійське плато залишається піднятим — із товщиною кори до 40 км та середньою висотою близько 1,5–2 км — Коньянська западина поводиться інакше. Аналіз рельєфу показує локальне зниження поверхні до 280 метрів від розрахункових значень.

Науковці наголошують: такий тип просідання може бути пізньою фазою тривалого процесу зміни літосфери, який формує плато вже понад 10 мільйонів років. Нові дані демонструють, що навіть у «тихих» з тектонічної точки зору регіонах глибинні процеси мантії продовжують впливати на рельєф.

