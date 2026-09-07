Земля почала обертатися швидше: вчені готують історичну зміну світового часу

Час більше не прив’язуватимуть до обертання Землі / © Фото з відкритих джерел

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Міжнародне бюро мір і ваг може вже у жовтні 2026 року розглянути питання про зміну принципу визначення світового часу. Йдеться про можливу відмову від високосних секунд, які нині використовують для узгодження надточного атомного часу з обертанням Землі.

Про це пише британська The Times.

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Чому виникла проблема з часом

Протягом століть тривалість доби фактично визначалася обертанням Землі навколо своєї осі. Однак розвиток технологій змінив підхід до вимірювання часу. Сьогодні для цього використовують надзвичайно точні атомні годинники, робота яких ґрунтується на коливаннях атомів цезію.

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Проблема полягає в тому, що швидкість обертання Землі не є абсолютно стабільною. На неї впливають, зокрема, атмосферні процеси, рух океанів та зміни у зовнішньому ядрі планети.

Через це астрономічний час і атомний час поступово розходяться. Щоб підтримувати їхню відповідність, у 1972 році запровадили високосні секунди. За наступні 54 роки до всесвітнього координованого часу UTC додали 27 таких секунд.

Тепер ситуація змінилася.

Земля почала обертатися швидше

Раніше вчені переважно виходили з того, що обертання планети поступово сповільнюється. Проте останніми роками Земля в окремі періоди обертається дещо швидше.

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Якщо така тенденція збережеться, може виникнути безпрецедентна ситуація: для узгодження двох систем вимірювання часу доведеться не додавати, а відняти одну секунду.

Для людини така зміна залишиться практично непомітною. Натомість комп’ютерні системи можуть виявитися значно чутливішими до неї.

Науковий співробітник Національної фізичної лабораторії Великої Британії Сетнам Шемар пояснив, що значна частина програмного забезпечення розрахована на позитивні високосні секунди.

«Багато комп’ютерних програм припускають, що всі високосні секунди мають позитивне значення, тому їх доведеться переписувати», — сказав він.

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За його словами, саме віднімання секунди може підвищити ризик «серйозного технологічного збою».

Потенційні наслідки можуть стосуватися телекомунікацій, електромереж, супутникових систем та інших технологій, для роботи яких критично важлива точна синхронізація часу.

Високосні секунди можуть скасувати

Очікується, що питання розглянуть на Генеральній конференції з мір і ваг у Версалі в жовтні 2026 року.

Один із запропонованих варіантів передбачає повну відмову від використання високосних секунд від 20 травня 2027 року.

У такому разі атомний час більше не коригуватимуть під кожну зміну швидкості обертання Землі. Різниця між двома системами поступово зростатиме.

За оцінкою Шемара, зрештою розрив між атомним часом і часом, пов’язаним з обертанням планети, може досягти однієї години. Водночас для накопичення такої різниці може знадобитися щонайменше тисяча років.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що допоможе прожити довше. Фахівці визначили часовий проміжок, який асоціювався з найкращими показниками довголіття.

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