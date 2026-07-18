Земля порине у блекаут раніше ніж вважали досі: вчені виявили фатальний "пролом" в захисті планети

Земля виявилася абсолютно беззахисною перед сонячним мегаштормом / © Pixabay

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Нове масштабне дослідження доводить, що наслідки від екстремальної космічної погоди для нашої планети були серйозно недооцінені. Виявилося, що передбачувана раніше верхня межа реакції Землі на найсильніші магнітні бурі є лише наслідком недосконалого збору даних, а не реальним фізичним бар’єром.

Про вразливість сучасних технологій перед потужними геомагнітними збуреннями пише Space.com.

Ілюзія безпеки та нові дані від NASA

Раніше більшість даних про екстремальні сонячні вітри збирали космічні апарати поблизу точки Лагранжа, яка розташована за 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Оскільки на такій величезній відстані потужний потік частинок трохи слабшає перед зіткненням із нашою планетою, у вчених виникла ілюзія безпеки. Здавалося, що верхні шари земної атмосфери просто перестають реагувати на дедалі інтенсивніші космічні бурі.

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Щоб перевірити цю теорію, команда науковців проаналізувала понад мільйон вимірювань із супутників NASA, які обертаються значно ближче до нашої планети. Саме там сонячний вітер безпосередньо і на повну силу взаємодіє з магнітним полем Землі.

Ці нові спостереження чітко показали, що електричні струми у верхніх шарах атмосфери продовжують невпинно зростати разом із посиленням сонячної активності. Дослідники не знайшли жодних ознак раніше припущеної «верхньої межі», що робить планету значно вразливішою до ударів з космосу.

Історичні катастрофи та сонячний максимум

Історія вже неодноразово демонструвала руйнівну силу навіть менш екстремальних космічних штормів. Найсильніша зафіксована геомагнітна буря 1859 року, відома як подія Каррінгтона, вивела з ладу телеграфні системи по всьому світу. А потужний шторм 1989 року повністю зруйнував енергомережу канадського Квебека, залишивши мільйони людей без світла.

Зараз це питання набуває особливої актуальності, оскільки Сонце перебуває поблизу піка свого 11-річного циклу, відомого як сонячний максимум. У цей період на поверхні зірки значно частіше з’являються плями, відбуваються спалахи та фіксуються потужні викиди корональної маси.

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Ризик для зв’язку та інфраструктури

Співавторка дослідження з Ланкастерського університету Марія Волах зазначає, що зазвичай магнітне поле чудово захищає планету та перетворює космічну погоду на полярні сяйва або дрібні технічні збої. Проте у випадку катастрофи, яка трапляється «раз на тисячу років», сучасні технології просто не витримають цього удару.

Вчені наголошують, що небачена раніше сонячна буря здатна спровокувати глобальні перебої в роботі супутників, систем GPS, радіозв’язку та енергомереж. Хоча дослідники не прогнозують такий шторм найближчим часом, вони закликають світ переглянути оцінки ризиків і готувати інфраструктуру до найгірших сценаріїв.

Нагадаємо, через мільярди років Сонце продовжить розширюватися й випромінювати дедалі більше тепла. Згодом наша зоря стане червоним гігантом, що змінить баланс у кліматичній системі Землі, випалить Землю і знищить людство.

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