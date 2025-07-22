Земля прискорюється і скорочує дні: чому науковці збентежені

Земля / © Pixabay

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Планета несподівано змінила ритм — вчені фіксують прискорення обертання Землі, і це викликає подив у наукової спільноти.

Про це пише Т4.

За попередніми розрахунками, 22 липня 2025 року доба буде коротшою на 1,34 мілісекунди. Попри те, що незначні коливання тривалості доби є нормальним явищем, нинішня тенденція до стабільного прискорення, що триває з 2020 року, досі не має чіткого пояснення.

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Історично обертання Землі сповільнювалося — головним гальмом у цьому процесі вважається Місяць. Його гравітаційна взаємодія щороку гальмує обертання на близько 1,8 мілісекунди. Для коригування часу вчені навіть вводили так звані «високосні секунди», однак з 2016 року у цьому не було потреби.

Ситуація змінилася у 2020 році, коли було зафіксовано 28 найкоротших діб з 1960 року. А рекорд припав на 2024-й: одна з діб тривала на 1,66 мілісекунди менше стандартних 86 400 секунд.

За словами експерта з обертання Землі Леоніда Зотова, таке прискорення не пояснюється жодними відомими моделями атмосфери чи океану. І хоча деякі науковці вважають, що це пов’язано з процесами у ядрі планети або перерозподілом мас (наприклад, через землетруси), загальна картина залишається загадкою.

Варто зазначити, що навіть мікросекундні відхилення важливі для точності супутникової навігації та синхронізації глобальних мереж. Саме тому Міжнародна служба обертання Землі (IERS) ретельно моніторить ситуацію за допомогою атомних годинників.

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Чи буде Земля продовжувати «прискорюватися» — залишається відкритим питанням. Але вже зараз вчені визнали: ми не до кінця розуміємо, як працює наш час.

Нагадаємо, дослідники встановили, що полюси «з’їжджають» із поверхні Землі. Усе через великі греблі, які утримують величезні об’єми води: вони змінюють розподіл маси на планеті. Через це земна кора зміщується відносно мантії та навіть впливає на положення осі обертання Землі.