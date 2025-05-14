Земля розірвалась під час потужного землетрусу / © Universe Space Tech

Реклама

У М’янмі стався землетрус магнітудою 7,7 бала, який не лише спричинив масштабні руйнування та тисячі жертв, а й приніс світовій науці унікальне явище — відеозапис моменту утворення тектонічного розлому. Це може стати першим в історії підтвердженим відео факту, як поверхня землі миттєво розривається внаслідок геологічного процесу.

Про це пише Universe Space Tech.

Ролик опублікував інженер Хтін Аунг. Його камера спостереження на сонячній електростанції компанії GP Energy Myanmar, розташованій неподалік міста Тазі, зафіксувала все з точністю до секунди. У кадрі видно, як під час перших поштовхів починає тремтіти металева конструкція воріт, а вже за кілька секунд земля розверзається — утворюється тріщина завширшки 5–7 метрів. Відео стало справжньою сенсацією в наукових колах.

Реклама

Цей землетрус пов’язаний із трансформним розломом Сагаїнг — зоною, де тектонічні плити зміщуються паралельно. Геологи давно знають про його активність, проте раніше не існувало реальних записів, які б показували саме момент розриву. Як зазначив сейсмолог Джон Відале, «це історичний матеріал, якого нам завжди бракувало. Побачити руйнування наживо — безцінно».

Дата публікації 14:51, 14.05.25 Кількість переглядів 391 Земля розірвалась в прямому ефірі: вперше зафіксовано розлом у реальному часі

Сагаїнг часто порівнюють із розломом Сан-Андреас у США, адже обидва мають схожий механізм зсуву плит. Проте саме зараз вчені мають унікальну можливість переглянути процес не за допомогою розрахунків чи моделей, а на основі реального відео. Це відкриває нові горизонти для розуміння глибинних процесів, що відбуваються під нашими ногами.

Професор Астер також звернув увагу на потенціал цієї зйомки: «Ми досі маємо багато питань щодо того, як поводяться розломи в перші секунди катастроф. Ці кадри можуть пролити світло на механізми, які ми раніше могли лише уявити».

Експерти вже працюють над верифікацією часу та місця запису. У разі підтвердження, ці кадри стануть безцінним джерелом для геофізиків і ляжуть в основу багатьох наукових статей і моделей. Світ вперше побачив, як утворюється тріщина в тілі планети — наживо.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські полярники зафіксували потужний землетрус.