Земля "розривається навпіл" під Тихим океаном: що відбувається насправді

У Тихому океані вчені зафіксували незвичайне геологічне явище, яке може мати серйозні наслідки для планети.

Як передає LADbible, йдеться про процес, під час якого тектонічна плита фактично розривається на частини, що потенційно здатне вплинути на сейсмічну активність і структуру земної кори.

Попри гучні заголовки про «розкол Землі», науковці пояснюють: мова не йде про миттєву катастрофу. Однак процеси, що відбуваються під поверхнею, можуть у довгостроковій перспективі призвести до землетрусів і вулканічної активності.

Під земною корою розташовані великі тектонічні плити, які постійно рухаються. У місцях їхнього зіткнення формуються так звані зони субдукції — ділянки, де одна плита занурюється під іншу. Саме ці процеси є ключовими для геологічної рівноваги планети.

Дослідження показало, що поблизу узбережжя острова Ванкувер плити Хуан-де-Фука та Експлорер занурюються під Північноамериканську плиту. Водночас ця зона субдукції поводиться нетипово: замість стабільного занурення одна з плит почала розриватися.

За словами вчених, вони фактично «просканували» надра Землі, що дозволило детально розглянути цей процес. Виявилося, що плита не просто рухається донизу, а поступово руйнується, утворюючи менші сегменти та нові межі.

«Запуск зони субдукції — це як спроба штовхнути поїзд догори, це вимагає величезних зусиль», — пояснив доцент Луїзіанського державного університету Брендон Шак. «Але щойно вона рухається, це ніби поїзд мчить донизу, його неможливо зупинити. Щоб це зупинити, потрібне щось драматичне, по суті, залізнична катастрофа».

Він також зазначив, що це перший випадок, коли дослідники змогли чітко зафіксувати руйнування зони субдукції в реальному часі.

«Це перший випадок, коли ми маємо чітке уявлення про зону субдукції, яка перебуває в процесі загибелі», — сказав Шак. «Замість того, щоб припинити існування одразу, плита розривається на частини, утворюючи менші мікроплити та нові межі. Тож замість великої залізничної катастрофи це схоже на спостереження за тим, як поїзд повільно сходить з рейок, вагон за вагоном».

За оцінками науковців, довжина розлому вже сягає приблизно 75 кілометрів і продовжує збільшуватися.

«Існує дуже великий розлом, який активно розриває плиту», — додав він. «Вона ще не відірвалася на 100 відсотків, але вже майже».

Попри це, наразі ситуація не має критичний вигляд. Дані свідчать про відносно низьку сейсмічну активність у деяких районах.

«Щойно частина повністю відривається, вона більше не спричиняє землетрусів, оскільки породи більше не з’єднані між собою», — пояснив дослідник.

Вчені наголошують, що навіть якщо процес триватиме, серйозні наслідки можуть проявитися лише через мільйони років. Водночас нові дані допоможуть краще зрозуміти життєвий цикл тектонічних плит і механізми, які формують поверхню Землі.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому більшість придатних для життя планет можуть бути мертвими.

