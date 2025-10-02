ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
115
2 хв

Земля стала темнішою: дослідження NASA виявило дисбаланс у відбиванні сонячного світла

Нове дослідження NASA показало, що з 2001 по 2024 рік Земля стала темнішою, відбиваючи менше сонячного світла.

Кирило Шостак
Земля

Земля / © Pixabay

Земля з 2001 по 2024 рік стала темнішою, відбиваючи дедалі менше сонячного світла. При цьому вчені виявили раніше невідому нерівність: падіння відбивної здатності (альбедо) значно більш виражене у Північній півкулі.

Про це пише Phys.org.

Нерівномірна втрата енергії

Аналіз супутникових даних показав, що в цілому Південна півкуля в середньому отримує променисту енергію у верхніх шарах атмосфери, тоді як у Північній півкулі спостерігається чиста втрата енергії.

Хоча раніше вважалося, що цей дисбаланс компенсується атмосферною та океанічною циркуляцією, нове дослідження спростовує це. Зниження відбивної здатності у Північній півкулі виявилося настільки значущим, що компенсаційні механізми не змогли повністю усунути різницю, що виникла за останні два десятиліття.

Хоча виявлене відхилення у 0,34 Вт/м² за десятиліття може здатися невеликим, дослідники наголошують, що це значення статистично значуще для глобальної системи.

Дві головні причини затемнення Півночі

Відмінності у розвитку подій у північній та південній півкулях пояснюються двома основними факторами:

  1. Зміни на поверхні: Зменшення концентрації морського льоду та снігового покриву у Північній півкулі. Оскільки лід і сніг відбивають більше сонячного випромінювання, ніж темна вода чи каміння, їхня втрата безпосередньо сприяє "потемнінню" планети.

  2. Зниження забруднення (Аерозолі): У Північній півкулі, завдяки заходам захисту навколишнього середовища, вжитим у Європі, США та Китаї, забруднення дрібнодисперсними частинками (аерозолями) значно знизилося. Оскільки аерозолі діють як ядра конденсації для утворення хмар, які відбивають сонячне випромінювання, їхнє зменшення призвело до меншого відображення світла.

Навпаки, у Південній півкулі, кількість аерозолів зросла через лісові пожежі в Австралії та виверження вулкана Хунга-Тонга у південній частині Тихого океану в 2021 і 2022 роках.

Наслідки для кліматичних моделей

Вчені наголосили, що раніше вони припускали, що зміни у хмарності компенсуватимуть відмінності у затемненні між двома півкулями. Проте це дослідження припускає, що роль хмар у підтримці симетрії півкуль може бути обмежена. Розуміння цих складних взаємозв'язків є критично важливим для подальшого вдосконалення кліматичних моделей та точнішого прогнозування глобальної зміни клімату.

Раніше голова NASA Шон Даффі розкрив амбітні плани щодо освоєння космосу: до 2035 року на Місяці має з'явитися постійне село, яке працюватиме на ядерній енергії.

