Земля стане вогняною кулею: що казав Стівен Гокінг про фінал людської цивілізації

Коли Земля стане вогняною кулею / © Unsplash

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Відомий астрофізик Стівен Гокінг зробив попередження щодо перетворення Землі на «величезну вогняну кулю». Він говорив, що це відбудеться до 2600 року.

Про це йдеться в New York Post.

Прогнози Стівена Гокінга

Прогнози великого астрофізика щодо майбутньої долі Землі привернули значну увагу провідних наукових установ. Особливо тривожним було попередження Гокінга про перетворення нашої планети на «величезну вогняну кулю», яке навіть отримало підтвердження обґрунтованості основних проблем з боку NASA.

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Перед своєю смертю у 2018 році Стівен Гокінг виступив з вражаючим прогнозом щодо майбутнього Землі. Під час саміту Tencent WE 2017 року в КНР вчений попередив, що Земля може стати «гігантською вогняною кулею» до 2600 року.

Цей тривожний сценарій ґрунтувався не на містичних візіях, а на глибокому науковому аналізі сучасних моделей споживання ресурсів людством та деградації навколишнього середовища.

Основні занепокоєння Гокінга були зосереджені на проблемах експоненціального зростання населення та виснаження ресурсів планети.

«До 2600 року Земля перетвориться на гігантську вогняну кулю. Людство мусить розробити плани щодо того, як залишити планету, інакше нам загрожує зникнення», — заявив він тоді.

Фізик пояснив, що подальше зростання населення неминуче призведе до нестійкої щільності, змалювавши майбутнє, де люди буквально стоятимуть «пліч-о-пліч» по всій земній кулі.

Нагадаємо, раніше йшлося про знахідку в записах Ньютона. Там йшлося про передбачення дати кінця світу.

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