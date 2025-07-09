Земля тріщить зсередини: вчені попередили світ про наближення нових глобальних катаклізмів

Вулкан / © Associated Press

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Танення льодовиків через глобальне потепління здатне спричинити виверження вулканів. Крижаний щит, який досі тиснув на підземні магматичні камери, стрімко зникає — і це послаблює «кришку», що стримувала магму від виходу на поверхню.

Про це повідомило видання The Guardian.

Дослідники проаналізували історію вулкана Мочо-Чошуенко в Чилі, застосувавши методи радіоізотопного датування. Встановлено, що приблизно від 26 до 18 тисяч років тому цей вулкан залишався спокійним, оскільки його вершину вкривав льодовик товщиною до 1,5 кілометра. У цей період магма накопичувалася на глибині 10–15 км.

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Втім, близько 13 тисяч років тому лід почав танути. Зменшення тиску на магматичну систему призвело до вивільнення газів, які спричинили виверження.

Науковці вважають, що аналогічні процеси можуть відбутися вже в наш час. Найбільшу загрозу фіксують у Західній Антарктиді, де під кригою — понад 100 вулканів. Якщо танення продовжиться нинішніми темпами, перші виверження можливі вже у найближчі десятиліття.

Також у зоні ризику — вулканічні області Північної Америки, Росії та Нової Зеландії.

Окрім безпосередньої небезпеки, нові виверження можуть призвести до глобальних змін. У короткостроковій перспективі вулканічний пил у атмосфері може знизити температуру на планеті. Водночас масові чи часті виверження сприятимуть збільшенню викидів парникових газів, що тільки посилить зміну клімату. Це створює небезпечне замкнене коло: потепління танить лід, танення спричиняє виверження, а ті — нові парникові викиди.

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Раніше дослідження вже показали, що навіть у разі стабілізації температури льодовики можуть втратити до 40% маси. За несприятливого сценарію ці втрати сягатимуть 80%.

Варто зазначити, що понад 250 мільйонів років тому Земля опинилася в «пекельній теплиці» на мільйони років через виверження вулканів.

Нагадаємо, другу добу в Індонезії триває виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Утворилася велика хмара лави та попелу, що призвело до скасування рейсів і закриття шкіл.