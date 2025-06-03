Земля вібрувала 9 днів: вчені знайшли причину аномалії в Гренландії

Цунамі / © sylvania-tsunami.com

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У вересні 2023 року сейсмологи по всьому світу фіксували регулярний, незрозумілий сигнал: кожні 90 секунд надходили легкі, але чіткі вібрації, які не відповідали жодному відомому природному явищу. Їхнє джерело довго залишалося загадкою.

Про це повідомило видання Daily mail.

Тепер завдяки новітньому супутнику SWOT (Surface Water and Ocean Topography), запущеному у 2022 році, науковці змогли з’ясувати, що причиною стала гігантська хвиля — мегацунамі заввишки 200 метрів. Воно виникло внаслідок обвалу гори висотою 1200 метрів, що впала у фіорд Діксон на північному заході Гренландії. Приблизно 25 мільйонів кубометрів скель і льоду обвалилися у воду, спричинивши потужний гідродинамічний ефект.

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Хвиля виявилась настільки масштабною, що «застрягла» у фіорді, багаторазово відскакуючи від його берегів. Такий тип явища називається «сейша» — стояча хвиля, що резонує в обмеженому просторі. За словами провідного автора дослідження, Тома Монахана з Інституту Шмідта з питань штучного інтелекту в Оксфорді, амплітуда хвилі досягала майже 8 метрів, а сила коливань — близько 500 гіганьютонів. Це еквівалентно одночасному запуску 14 ракет «Сатурн-5».

Сейсмічна аномалія залишалася невідомою, адже навіть військовий корабель Данії, що відвідав район після події, не помітив явних ознак. Це сталося через те, що стояча хвиля поступово знижувалась до кількох сантиметрів, залишаючись при цьому сейсмічно активною.

Ключову роль у розкритті явища зіграв SWOT — супутник, здатний з надзвичайною точністю вимірювати висоту поверхні води. Він використовує дві антени, що створюють високоточну стереозйомку. Це дозволяє фіксувати навіть міліметрові зміни на важкодоступних територіях, зокрема у фіордах, річках і льодовикових затоках.

Завдяки даним SWOT команда вчених змогла виміряти нахил і зміну висоти водної поверхні під час сейші. У поєднанні з сейсмічними даними з тисяч кілометрів дослідники реконструювали розміри та динаміку хвиль.

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Додатковий аналіз місцевої погоди та припливів виключив інші можливі причини аномалії. Підтверджено: єдиним джерелом міг бути саме гігантський зсув, що стався внаслідок потепління клімату.

За словами співавтора дослідження професора Томаса Адкока, це відкриття демонструє, як нове покоління супутникових технологій здатне розгадувати природні явища, які раніше залишалися незрозумілими. А в умовах глобального потепління такі події ставатимуть лише частішими.

Дані, отримані у 2024 році в Університетському коледжі Лондона, свідчать: обвал гори стався через ослаблення льодовика навколо, яке викликала зміна клімату. З огляду на популярність Діксон-фіорду серед круїзних маршрутів, загроза для життя туристів могла бути катастрофічною.

Нещодавні події у Швейцарії — де обвал льодовика знищив 90% села Блаттен — лише підкреслюють масштаби ризику.

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«Зміна клімату породжує нові, небачені екстремальні явища. Ці екстремальні явища найшвидше змінюються у віддалених районах, таких як Арктика, де наші можливості вимірювати їх за допомогою фізичних датчиків обмежені», — зазначив Монахан.

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