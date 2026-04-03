Земля вже перенаселена: вчені назвали критичну межу

Науковці дійшли висновку, що нинішня чисельність населення Землі значно перевищує її довгострокові можливості. За їхніми оцінками, планета здатна стабільно забезпечити ресурсами лише близько 2,5 мільярда людей.

Дослідження, проведене під керівництвом учених з Університету Фліндерса, охопило дані про населення та споживання ресурсів від 1000 року донині. У минулі століття людство зберігало баланс із природою: зростання населення супроводжувалося розвитком технологій, які компенсували збільшений попит на ресурси.

Однак після Другої світової війни ситуація змінилася. У 1950–1960-х роках цей баланс почав руйнуватися, а світ увійшов у так звану «негативну демографічну фазу», коли збільшення населення вже не забезпечує економічного зростання такими ж темпами, як раніше.

Сьогодні на планеті проживає близько 8,3 мільярда людей, і, за прогнозами, чисельність може зрости до 11,7–12,4 мільярда до кінця XXI століття. Після цього очікується поступове скорочення населення — вперше з часів пандемії чуми у XIV столітті.

Вчені наголошують, що реальні масштаби проблеми довгий час маскувалися завдяки активному використанню викопного палива. Саме нафта й газ дозволили різко наростити виробництво їжі та енергії, фактично відтермінувавши дефіцит ресурсів. Водночас ці джерела є обмеженими і не відновлюються у швидкому темпі.

За словами провідного автора дослідження, професора глобальної екології Корі Бредшоу, за умов екологічної стійкості та гідного рівня життя оптимальна чисельність населення мала б становити близько 2,5 мільярда осіб.

Науковці попереджають: якщо людство не змінить підходи до використання енергії, землі та води, це призведе до посилення екологічних і соціальних криз. Водночас вони підкреслюють, що дослідження не передбачає жодних радикальних сценаріїв скорочення населення, а лише закликає до переосмислення моделей споживання.

«Варто зазначити, що не всі дослідники погоджуються з цими цифрами — за деякими оцінками, місткість Землі значно перевищує 2,5 мільярда, тоді як інші кажуть, що населення швидко досягне приблизно 10 мільярдів», — йдеться в статті.

