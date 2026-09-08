Землю можна буде тимчасово охолодити: вчені дослідили незвичний спосіб

Атмосфера Землі / © NASA

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Видалення метану з атмосфери може відносно швидко знизити пікову температуру Землі. Однак такий ефект буде тимчасовим: якщо припинити видалення газу, потепління відновиться.

Про це йдеться в міжнародному дослідженні, опублікованому в журналі Phys.

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Науковці розглянули можливість видаляти або розщеплювати метан, який уже перебуває в атмосфері. Це відрізняється від скорочення нових викидів і поки залишається експериментальним напрямом.

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«Видалення метану може тимчасово знизити пікове потепління, але це не постійне рішення. Якщо ми припинимо видаляти метан, потепління повернеться», — пояснив професор Чалмерського технологічного університету Даніель Йоханссон.

Як це може працювати

Метан перебуває в атмосфері в значно менших концентраціях, ніж вуглекислий газ, і зберігається там менше часу, але є потужним парниковим газом. Тому зменшення його концентрації може вплинути на глобальну температуру швидше, ніж скорочення концентрації CO₂.

Дослідники порівняли три підходи: видалення атмосферного метану, видалення вуглекислого газу з довготривалим зберіганням та управління сонячною радіацією, яке передбачає зменшення кількості сонячної енергії, що досягає поверхні Землі.

Моделювання показало, що видалення метану може відносно швидко знизити температуру. Якщо таке втручання припинити, потепління відновиться, хоча й менш різко, ніж у разі припинення управління сонячною радіацією.

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Натомість ефект видалення CO₂ може зберігатися довше, якщо вилучений газ надійно зберігатиметься.

Чому це не готове рішення

За словами Йоханссона, видалення метану слід розглядати лише як можливе доповнення до суттєвого скорочення викидів і довготривалого видалення вуглекислого газу.

«Якщо в майбутньому нам вдасться видаляти метан з атмосфери, це може стати способом знизити пікове потепління і тим самим зменшити наслідки перевищення рівня 1,5°C. Але перш ніж ми дізнаємося, чи це справді здійсненно, потрібні набагато масштабніші дослідження», — зазначив він.

Одна з головних проблем — дуже низька концентрація метану: він становить лише близько двох частин на мільйон атмосферного повітря.

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Крім того, видалення метану може впливати на атмосферну хімію, зокрема на взаємодію з озоном. Це створює додаткові невизначеності щодо наслідків для клімату, якості повітря, здоров’я людей та екосистем.

Автори наголошують, що дослідження оцінює потенційні кліматичні наслідки такого втручання, а не доводить готовність технології до масштабного застосування.

Нагадаємо, глобальна температура океану сягнула рекордних 21,1 °C, що свідчить про розвиток потужного Супер Ель-Ніньйо на тлі антропогенної зміни клімату. Природний цикл Ель-Ніньйо послаблює пасати, через що гаряча вода накопичується біля поверхні, підвищуючи загальну температуру планети та спричиняючи аномальну спеку й екстремальні погодні умови в усьому світі. Науковці застерігають, що найгірші наслідки цього явища ще попереду.

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