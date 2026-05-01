Наука та IT
954
1 хв

Землю накрила магнітна буря: коли почнеться мегашторм

На Землі очікується посилення геомагнітної активності.

Анастасія Павленко
Магнітна буря посилиться / © pixabay.com

Сьогодні, 1 травня, Україну накриє потужна магнітна буря. Цей природний феномен, який викликаний сонячною активністю, може мати вплив не тільки на земні комунікації, але й на здоров’я людини.

Пік бурі очікується в середині дня, коли на Землі будуть спостерігатися найбільші геомагнітні коливання.

Упродовж наступних двох днів буря поступово згасатиме, але збережеться її помірна активність.

На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

  • сильний головний біль або мігрень

  • різкі стрибки артеріального тиску

  • почуття надмірної втоми та апатія

  • порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

  • дратівливість та емоційна нестабільність

  • запаморочення та нудота

  • тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

