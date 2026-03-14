Землю накрила магнітна буря: скільки днів штормитиме

Магнітні бурі є важливим фактором космічної погоди / © Associated Press

Реклама

Землю накрила перша за весну тривала магнітна буря.

Про це повідомляється в Telegram-каналі лабораторії сонячної астрономії (XRAS).

Буря, що вибухнула, за словами вчених, виявилася стабільною: всі дев’ять годин, які вона триває, коливання не слабшають, залишаючись на рівні G1.7. Такий показник відповідає бурі середнього класу.

Реклама

Водночас швидкість сонячного вітру становить близько 700 кілометрів за секунду, тоді як зазвичай вона не перевищує 300-400 кілометрів за секунду — удвічі менша.

Згідно з початковими розрахунками, буря мала затягтися на два-три дні, проте зараз прогнозується деяка перерва в геомагнітних збуреннях. Найближчим часом фахівці допускають стабілізацію геомагнітної ситуації.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.