Землю накрила найсильніша магнітна буря за останній час: скільки штормитиме

Землю накрила потужна магнітна буря / © Associated Press

Землю накрила сильна магнітна буря. Її К-індекс склав 9 балів. Це — червоний рівень, що здатен впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Очікується, що магнітна активність досягне рівня G1-G3, що відповідає сильній бурі. Це може спричинити коливання в роботі енергосистем, проблеми зі зв’язком, навігацією та підвищеною чутливістю у людей, схильних до метеозалежності.

Зокрема, деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску, нудоту та інші симптоми.

У дні з підвищеною активністю лікарі радять уникати перевтоми, стресів і дотримуватися збалансованого режиму сну та харчування.

Магнітна буря — це потужне порушення магнітного поля Землі, спричинене сонячною активністю.

Коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси, в космос викидаються величезні потоки заряджених частинок (переважно електронів та протонів). Коли ці частинки досягають Землі за 1-3 дні, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи його коливання та збурення.