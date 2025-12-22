- Дата публікації
Землю накрила потужна магнітна буря: як пережити 22 грудня
K-індекс, який показує рівень геомагнітної активності в магнітосфері Землі, оцінюють у 5 балів.
Сьогодні, 22 грудня, на Землі очікується магнітна буря. Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити
Про це повідомляє Британська геологічна служба.
За даними вчених, сьогодні на нашу планету почне впливати високошвидкісний потік сонячного вітру.
«Це може призвести до окремих періодів активної геомагнітної обстановки, з імовірністю виникнення геомагнітної бурі рівня G1», — ідеться в повідомленні.
Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.
Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.
Медики радять:
Відстежувати прогнози, щоб заздалегідь коригувати графік і готуватись до можливого поганого самопочуття.
Контролювати артеріальний тиск, щоб вчасно випити прописані лікарем ліки, якщо буде відхилення показників від норми.
Підтримувати водний баланс. Чиста вода або легкі трав’яні чаї допоможуть серцево-судинній системі впоратися з навантаженням. Це особливо важливо для тих, хто відчуває головний біль або слабкість.
Уникати перевтоми та стресу. Слід обмежити конфліктні ситуації, не перевантажувати себе важкою роботою й давати собі відпочивати.
Слідкувати за харчуванням. Жирні й солоні страви краще обмежити, а овочі, фрукти й легкі білкові продукти навпаки додати у раціон.