Землю накрила потужна магнітна буря: як пережити 22 грудня

Магнітна буря зумовлена корональною дірою на Сонці

Сьогодні, 22 грудня, на Землі очікується магнітна буря. Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

За даними вчених, сьогодні на нашу планету почне впливати високошвидкісний потік сонячного вітру.

«Це може призвести до окремих періодів активної геомагнітної обстановки, з імовірністю виникнення геомагнітної бурі рівня G1», — ідеться в повідомленні.

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.

Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.

