Землю накриє сонячний супершторм: вчені закликають готуватися до масштабного блекауту

Вчені попереджають про можливі потужні спалахи на Сонце в найближчі дні / © twitter.com

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Вчені попередили, що на Землю насувається потужний космічний радіаційний шторм. Причина його виникнення — серія сильних сонячних спалахів, останній з яких відбувся 14 травня, а його наслідки вже відчули на кількох континентах.

Про це пише Bild.

Видання зазначає, що результатом цього потужного спалаху на Сонці стали перебої зв’язку в Європі, Азії та на Близькому Сході. Крім того, у східній частині США зафіксували збої в енергосистемі та відключення електрики.

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Вчені, які займаються дослідженням сонячної активності, попереджають, що найближчими днями на Сонці можуть статися нові потужні спалахи та викиди радіації, які призведуть до масштабних наслідків на нашій планеті, зокрема тотального блекауту.

У США влада вже відпрацьовує сценарії реагування на подібні катастрофи. Наприклад, нещодавні навчання, які отримали назву Solar Storm Emergency Drill, моделювали дії влади та служб екстреного реагування на можливі наслідки супершторму — тижневий блекаут, збої у роботі зв’язку, трубопроводів та транспорту.

«Ми повинні готуватися до сонячних шторм так само, як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак», — наголосила влада США.

При цьому вчені наполягають, що всі держави повинні приступити до негайної розробки національних стратегій захисту від наслідків сонячних штормів, а космічним агентствам необхідно посилити супутникове спостереження за сонячною активністю, щоб мати можливість максимально швидко реагувати на її зміни та повідомляти про загрозу, що наближається.

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Нагадаємо, потужний сонячний спалах 14 травня паралізував комунікації у кількох регіонах світу. Раптовий збій радіозв’язку став наслідком рекордного сонячного спалаху Х2.7.