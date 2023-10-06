Земля наблизилася до виходу за межі глобального потепління: вчені кажуть, що все тільки починається

Дослідники припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі. Відомо, що середня температура приземного повітря у вересні становила 16,38 градуса за Цельсієм, що на 0,93 градуса вище за середню за місяць у період від 1991 до 2020 року та на 0,5 градуса вище за попередній рекорд 2020 року.

Про це пише Science Alert.

Особливо вчених бентежить те, що температурні рекорди зазвичай стаються з набагато меншим відривом, ближче до однієї десятої градуса. Учені також зазначають, що цей показник став "найбільш аномально теплим місяцем" від 1940 року. Дослідники також припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі.

Однак це лише початок, вчені вважають, що тенденція до потепління триватиме й наступного, 2024 року.

За словами вченого-кліматолога і професора Університету UCL у Лондоні Білла МакГуайра, "клімат Землі вийшов з-під контролю". Надалі підвищення температури поверхні моря, спричинене зміною клімату, спричинить екстремальніші погодні явища — тобто шторми й повені ставатимуть лише сильнішими та, схоже, відбуватимуться частіше.

Крім того, вчені виявили, що в диму від лісових пожеж є досі невідомі частинки, які здатні затримувати велику кількість тепла, нагріваючи планету.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience.

Очікується, що через зміни клімату найближчими роками лісові пожежі стануть сильнішими й частішими. А дим від них посилить глобальне потепління.

"Зазвичай кліматичні моделі ігнорують або відкидають органічний вуглець як незначний проти чорного, коли йдеться про потепління, але польові спостереження показують інше", — зауважив провідний автор дослідження Раджан Чакрабарт.

Учені з проєкту Climate Reanalyzer Університету Мену кажуть, що день 4 липня 2023 року в середньому по світу був найспекотнішим днем за всю історію спостережень. А потім понад два тижні кожен новий день ставив новий температурний рекорд. Теоретично, кажуть науковці, таких сплесків спеки не було вже близько 125 тисяч років.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння".

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