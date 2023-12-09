Земля наблизилася до переломних точок зміни клімату - невтішний прогноз вчених

Глобальне потепління прискорюється швидше, ніж ми можемо собі уявити.

Через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

Звіт від більш ніж 200 науковців представили на 28-й Конференції ООН щодо зміни клімату у Дубаї, пише Nature.

Комп'ютерне моделювання вказало на 26 переломних точок, які з потеплінням клімату Земля ризикує перетнути. Серед них шість стосуються кріосфери — льодовикового покриву планети.

З потеплінням льодовики Ґренландії та Антарктиди ризикують розтанути, як і частішими стануть точкові танення льодовиків та вічної мерзлоти у різних регіонах Землі. Ще 16 точок стосуються біосфери — всіх екосистем планети.

Зокрема, глобальне потепління призведе до масштабних відмирань дерев в Амазонії та тайзі, деградації саван та пустельних регіонів, перенасичення органічними речовинами озер, руйнування коралових рифів, мангрових лісів і лугів морських трав. Ще чотири точки пов'язали з циркуляцією води в океанах та повітря в атмосфері. Так, зі зміною клімату основні океанічні течії можуть послабитися, суттєво вплинувши на клімат у тропічних та субтропічних регіонах.

Зміни клімату завдадуть непоправної шкоди не лише біорізноманіттю, а й людям.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння".

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