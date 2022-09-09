Земля перебуває на межі кількох кліматичних катастроф: вчені б’ють на сполох

Нове дослідження вказує на те, що наша планета перебуває на межі кількох кліматичних катастрофічних переломних моментів.

Деякі процеси на планеті вже досягли точки неповернення через глобальне підвищення температури на 1,1 градуса. Попереду на нас чекають катастрофічніші події через зміну клімату.

Про це пише The Guardian.

За оцінками вчених, незворотні зміни через підвищення температури торкнулися льодовиків Гренландії, які вже тануть, що призвело до підвищення рівня океану.

Також сталося порушення течії Гольфстрім в Атлантичному океані, порушився режим дощів, що призводить до посух, а також почала різко танути багата на вуглецю вічна мерзлота в різних куточках Землі.

Якщо температура підвищиться на 2 градуси, то світ чекає ще більше катастрофічних подій, вважають вчені.

"Подолання моментів, таких як танення льодовиків, що почастішали, чи танення вічної мерзлоти і багато іншого, означає, що нам терміново потрібно задуматися про те, як зберегти придатні для життя умови на Землі до того, як стане занадто пізно", — зазначив експерт Рокстрем.

Раніше вчені попередили, що через спеку більша частина Землі може стати непридатною для життя.

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