Земля перетвориться на Венеру: океани закиплять, а людство загине

Вчені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, як парникові гази можуть дуже швидко перетворити будь-яку населену планету на пекельний світ, такий як Венера.

Про це пише Space.

У своєму моделюванні вчені створили населену планету, схожу на Землю. Вони виявили, що після початкових стадій зміни клімату атмосфера, структура і хмарний покрив планети значно змінюються, що призводить до сильного парникового ефекту. Якщо на Землі глобальна температура зросте на кілька десятків градусів, то це призведе до того, що планета стане непридатною для життя.

Як показало моделювання, що сильний парниковий ефект може призвести до того, що планета перетвориться на гарячу планету з температурою на поверхні до 1000 градусів Цельсія. Це приблизно у 2 рази більше, ніж температура на поверхні Венери.

Занадто сильне підвищення температури, спричинене парниковим ефектом, може призвести до випаровування океанів, унаслідок чого в атмосферу потрапить багато водяної пари. І це призводить до ще сильнішого парникового ефекту.

Унаслідок сильного парникового ефекту наша планета стане непридатною для життя. Земля може стати схожою на Венеру з її дуже щільними хмарами, найвищою температурою, і відсутніми океанами.

Усього за кілька сотень років на Землі температура підвищиться до 500 градусів. У підсумку всі океани на планеті випаруються.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

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