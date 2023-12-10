Земля знемагає від спеки: "ера кипіння" на планеті триватиме 50 тисяч років 

Нинішнього року температурні рекорди були побиті як на суші, так і в океані. У результаті на світ обрушилися неймовірні хвилі тепла, рекордні температури та масштабні лісові пожежі. Вчені також припускають, що 2023 рік із 99% ймовірністю стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це пише Science Alert.

Дослідники назвали безліч планетарних симптомів, які вказують на те, що Земля вступила в нову еру, зокрема:

масштабна вирубка лісів

швидке збільшення кількості гребель на найбільших річках

надмірний вилов риби

порушений азотний цикл планети

швидке зростання викиду парникових газів

Усі ці фактори призвели до того, що наша планета досягла рівнів неймовірної кліматичної теплоти, що спостерігалася востаннє близько 120 000 років тому. При цьому вчені очікують, що в найближчі століття прийде ще більше потепління, оскільки чинності набирають все нові зворотні зв'язки.

У новому дослідженні вчені з Лестерського університету вирішили подивитися, як це може статися в геологічному масштабі часу. Для цього вони поглянули на кліматичну систему Землі через призму антропоцену.

Вчені використовували комп'ютерне моделювання і виявили, що ця порушена кліматична модель нашої планети, яку вчені вже назвали "ерою кипіння", триватиме, очевидно, близько 50 000 років, а можливо і набагато довше.

Раніше вчені повідомили, що через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

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