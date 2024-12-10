Земля знову проходить через потік метеорів: коли і як спостерігати пік

Щороку в середині грудня Земля проходить через потік метеорів, відомий як Гемініди. Під час піку цього явища можна побачити понад 100 метеорів на годину, і 2024 рік не стане винятком.

Про це повідомило видання Space.

Щороку в грудні Земля проходить крізь хмари уламків астероїда (3200) Фаетон, які утворюють метеорний потік Гемініди. Це незвичайний астероїд, що поводиться як комета, викидаючи газоподібний натрій, схожий на кометний хвіст. Орбітальний період Фаетона — 1,4 року, а метеори, які ми спостерігаємо, є уламками цього астероїда. Потік триває від середини листопада до кінця грудня, і цього року його пік припадає на ніч проти суботи.

Гемініди отримали свою назву від сузір'я Близнят, звідки вони можуть з'являтися на небі. Пік активності цього року припадає на ніч проти 14 грудня, коли можна буде спостерігати за метеорами від 22:00 до сходу Сонця. Проте цього разу спостерігачам може заважати повний Місяць, який відбиватиме багато сонячного світла. Це може затінити менші метеори, але більші все ж буде видно на небі.

Вчені радять дивитися на найтемнішу частину неба, подалі від Місяця, щоб побачити найбільші метеори. Якщо не вдасться побачити пік, спостереження за Гемінідами можна продовжувати до 24 грудня.

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