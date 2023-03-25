Землю накрила найпотужніша за 6 років геомагнітна буря

Землю накрила найсильніша за останні 6 років геомагнітна буря, спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці. Але вчені не прогнозували появу цієї бурі, внаслідок якої на всій території США можна було спостерігати полярні сяйва.

Про це пише Live Science.

За словами вчених, геомагнітна буря, яка накрила Землю, належала до рівня G4 за 5-бальною шкалою оцінки подібних подій (тобто найпотужніша з можливих геомагнітних бур може мати рівень G5). Спочатку вчені, які стежать за космічною погодою, прогнозували появу на Землі 23, 24 або 25 березня геомагнітної бурі рівня G2, але ніхто не очікував, що вона буде такою сильною.

З корональної діри, яка за розмірами була в 20 разів більша за Землю, вирвався гігантський потік плазми, який полетів через космос із середньою швидкістю в 2,1 млн км/год.

Геомагнітні бурі рівня від G1 до G3 можуть спричинити незначні збої в роботі радіозв'язку та енергосистем. Буря рівня G4 вважається більш небезпечним явищем, хоча нічого катастрофічного цього разу не сталося.

Раніше стало відомо, що у березні Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

Читайте також: