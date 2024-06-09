Землю накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме

Через спалах на Сонці почалася потужна магнітна буря, яка досягла червоного рівня небезпеки.

Про це свідчать дані Meteoagent.

Від 9 до 11 червня на Землі спостерігатиметься потужна магнітна буря, її потужність досягне шести балів.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Сонце перебуватиме на піку своєї активності, тому метеоексперти прогнозують подальше збільшення частоти та сили магнітних бур.

У червні 2024 року можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності. Календар магнітних бур на поточний місяць можна подивитися тут.

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