Землю накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме

У липні 2024 року Земля знову опинилася під впливом однієї з найпотужніших магнітних бур місяця.

За даними експертів, почалася дводенна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

27 липня

У суботу, 27 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

28 липня

У неділю, 28 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим геомагнітним хвилюванням.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання. Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головні болі, втому та погіршення загального самопочуття.

Україну накриє магнітна буря потужність 6 балів

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