Землю накрила затяжна магнітна буря: як її пережити

Сьогодні, 24 березня, Землю накрила магнітна буря. Очікується, що вона триватиме кілька днів.

Про це повідомляє Meteoagent.

Магнітна буря затягнеться на чотири дні, до 27 березня. Вона буде середньої сили — К-індекс перевищив 6.

Сонце знову продемонструвало свою активність у вигляді кількох спалахів класу М і С, які хоча й не є найпотужнішими, все ж таки вплинули на нашу планету. Викид випромінювання та енергії від цих спалахів об'єднався з викидом плазми з величезної корональної діри, що призвело до сильного збурення магнітного поля нашої планети.

Що потрібно робити в період магнітної бурі

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

У цей час рекомендується дотримуватися режиму дня, не зловживати кавою, алкоголем та енергетиками. У період магнітної бурі ваша реакція на них може бути більш чутливою, і це може посилити негативні ефекти.

Варто приділити увагу здоров'ю та відпочинку. Можливо, вам знадобиться більше відпочинку і релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров'я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками, такими як йога або медитація.

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