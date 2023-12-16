Землю накрили потужні магнітні бурі: скільки днів штормитиме

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

На Сонці стався один із найпотужніших спалахів за останні кілька років. Потік плазми викликав магнітні бурі на нашій планеті.

Як свідчать дані Meteoagent, магнітні бурі накрили Землю ще 15 грудня, і триватимуть до 22 грудня.

Водночас сила обурень зросла. Якщо 15 грудня К-індекс сягав 5, то 16-18 грудня К-індекс вже перевищить 6.

Потім настане невелика перерва, геомагнітні обурення відновляться 22 грудня.

Спеціалісти попереджають, що люди можуть відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Довідка:

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

Читайте також: