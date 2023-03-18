Землю накриє магнітна буря: кому треба бути особливо обережним

Експерти, які стежать за космічною погодою, вже попереджали про те, що на початку настпуного тижня має відбутися на Сонці чергове виверження.

Про це пише ScienceDirect.

20 березня Землю накриє магнітна буря, наслідки якої можуть відчути метеозалежні люди. Лікарі рекомендують у подібні періоди дотримуватись графіка сну, знизити навантаження на серцево-судинну систему, а за наявності хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, – мати при собі всі необхідні ліки.

Корональні викиди маси — це великі викиди плазми від Сонця, які іноді супроводжуються сонячними спалахами. Корональні викиди маси та спалахи можуть у свою чергу викликати сонячні бурі, викидаючи високошвидкісні потоки заряджених частинок у магнітосферу — область космосу навколо Землі, у якій домінує магнітне поле планети.

Коли це відбувається, магнітне поле Землі слабшає приблизно на 6-12 годин, і для повного відновлення буде потрібно кілька днів.

Сонячні бурі можуть викликати широкий спектр наслідків від незначних збоїв у роботі супутників до повномасштабних відключень електроенергії.

Під час певних явищ космічної погоди сонячні енергетичні частинки рухаються по спіралі вниз по лініях геомагнітного поля в полярних регіонах, де вони збільшують щільність іонізованого газу, що, у свою чергу, впливає на поширення радіохвиль і може привести до відключень радіозв'язку, кажуть експерти NASA.

Ці події непередбачувані, і ми нічого не можемо з ними вдіяти, але вони представляють особливу небезпеку нашому технологічно залежному світу.

За словами вчених, уже через півтора роки Сонце досягне піку своєї активності в межах свого 11-річного сонячного циклу. Наразі космічні апарати фіксують наближення до цього сонячного максимуму, яке характеризується збільшенням кількості спалахів на Сонці.

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

Читайте також: