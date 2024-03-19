Землю накриє потужна магнітна буря: коли почнеться та чим небезпечна

Землю найближчими днями накриє дводенна магнітна буря.

Про це повідомляє The Watchers.

На Сонці сталося виверження, яке призвело до двох викидів корональної маси.

"Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня", - повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

Перший вкид був спрямований на південний схід, а другий - на південний захід.

"Геомагнітне поле Землі очікується спокійним 18 і 19 березня та в першій половині 20 березня. У другій же половині 20 березня ймовірні періоди активних умов і магнітна буря класу G1", - додали у повідомленні.

Довідка

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Нагадаємо, у березні 2024 року декілька сильних магнітних бур накриють Землю. Вчені визначили дати геомагнітних штормів.