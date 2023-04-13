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Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати у квітні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Час на прочитання
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Магнітна буря протягом 20-21 квітня буде дуже сильною - 5 балів.

Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Небезпечні дати для метеозалежних - це 16-17 квітня та 20-21 квітня. 

Про це повідомляє портал Meteoagent.

Зазначається, магнітний шторм 16-17 квітня очікується із індексом 4 бали, а 20-21 квітня він посилиться до 5 балів. 

Магнітна буря може впливати на метеозалежних людей. Втім,  якщо внести в своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити. Лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин розповіла, що магнітні бурі роблять нервову систему людини більш чутливою, але існує три основних способи покращити своє самопочуття. Перше - намагайтеся відпочити. Також чудово підходять медитації та інші способи відновлення організму. Друге - займіться фізичною активністю. І третє - це правильне харчування.

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

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Дата публікації
Перегляди
525
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