Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати у квітні

Магнітна буря протягом 20-21 квітня буде дуже сильною - 5 балів.
Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Небезпечні дати для метеозалежних - це 16-17 квітня та 20-21 квітня.
Про це повідомляє портал Meteoagent.
Зазначається, магнітний шторм 16-17 квітня очікується із індексом 4 бали, а 20-21 квітня він посилиться до 5 балів.
Магнітна буря може впливати на метеозалежних людей. Втім, якщо внести в своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити. Лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин розповіла, що магнітні бурі роблять нервову систему людини більш чутливою, але існує три основних способи покращити своє самопочуття. Перше - намагайтеся відпочити. Також чудово підходять медитації та інші способи відновлення організму. Друге - займіться фізичною активністю. І третє - це правильне харчування.
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