Землю накриє затяжна магнітна буря: скільки триватиме

Потік заряджених сонячних частинок досягне планети вже завтра.
Вчені прогнозують, що Землю накриє магнітна буря, яка триватиме два дні. Вона пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до планети.
Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather.
Потік сонячних частинок досягне Землі 26-27 лютого.
Вчені також попереджають про те, що до Землі повертається сонячна пляма AR3234, яка швидко збільшується у розмірах. За час спостережень вона побільшала вчетверо. Очікується, що вона може стати джерелом спалахів класу М і Х.
Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.
Раніше повідомлялося, що у лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.
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