Землю накриє затяжна магнітна буря: скільки триватиме

Вчені прогнозують, що Землю накриє магнітна буря, яка триватиме два дні. Вона пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до планети.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather.

Потік сонячних частинок досягне Землі 26-27 лютого.

Вчені також попереджають про те, що до Землі повертається сонячна пляма AR3234, яка швидко збільшується у розмірах. За час спостережень вона побільшала вчетверо. Очікується, що вона може стати джерелом спалахів класу М і Х.

Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Читайте також: