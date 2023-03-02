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Землю накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати у березні

Землю накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати у березні

Фото: Associated Press

Сильна магнітна буря очікується вже 6 березня.

У березні Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.

Ця інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Загалом у березні буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність. 

Коли чекати на магнітні бурі у березні:

  • 5 березня — магнітна буря середньої інтенсивності
  • 6 березня — магнітна буря сильної потужності
  • 7 березня — магнітна буря середньої інтенсивності
  • 15 березня — магнітна буря середньої інтенсивності
  • 19 березня — магнітна буря сильної потужності
  • 20 березня — магнітна буря середньої інтенсивності
  • 21 березня — магнітна буря середньої інтенсивності

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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