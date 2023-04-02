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Землю накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати у квітні

Землю накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати у квітні

Фото: pixabay.com

Сильна магнітна буря триватиме від 20 до 21 квітня.

Перші дні квітня супроводжуватимуться потужним геоштормом через гігантську діру, що утворилася на Сонці. 

Про це пише sciencealert.com.

Магнітна буря К-індексу 4, яка розпочалася 31 березня, продовжиться у квітні, і геомагнітний шторм заспокоїться лише 3 квітня. 

Наступний сплеск сонячної активності слід очікувати 10 та 11 квітня. Він не буде надто сильним, проте може стати відчутним для метеозалежних та людей з хронічними хворобами. 

Далі геошторм знов накриє Землю 16 та 17 квітня. Він буде середньої сили. 

Справді сильна магнітна буря триватиме від 20 до 21 квітня. Чутливим людям слід підготуватися, щоб вберегти своє здоров'я. 

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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