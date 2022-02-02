Землю переслідує великий троянський астероїд: прогнози вчених вражають

Вчені виявили другий троянський астероїд.

Астрономи з’ясували, що виявлений ще наприкінці 2020 року астероїд є земним троянським об'єктом. Це вже другий троянський астероїд, який рухається тією самою орбітою навколо Сонця, що й Земля. Його діаметр приблизно 550 метрів і до нього можуть полетіти люди для дослідження.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також читайте Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі

Зі слів Тоні Сантана-Роса з Барселонського університету, астероїд 2020 XL5 кружлятиме навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля протягом 4 тисяч років. Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, бо летять із тією самою швидкістю у космосі.

Вчені кажуть, що до астероїда 2020 XL5 можна буде в майбутньому направити пілотовану місію після того, як почнуться польоти далі Місяця. Астрономи вважають, що біля Землі можуть літати ще й інші троянські астероїди, яких поки що не виявили.

"На цьому астероїді навіть можна буде обладнати людську космічну базу", — уточнили вчені.

Як людство готується до наближення астероїда і де в Україні знайти сліди від метеоритів

Нагадаємо, раніше поблизу Землі пролетів астероїд розміром з автобус. Відстань до планети становила аж 7,4 мільйона кілометрів.

Читайте також: