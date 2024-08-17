Земна доба стане довшою: коли у людства з'явиться та година, якої завжди не вистачає

Нові дослідження показали, що дні на Землі поступово стають довшими, тому що Місяць поступово віддаляється від нашої планети.

Про це пише Daily Mail.

Вчені виявили, що в міру віддалення Місяця його гравітаційний вплив на Землю слабшає. В результаті обертання планети сповільнюється, а тривалість доби поступово зростає.

Згідно з розрахунками, зрештою доба на нашій планеті триватиме 25 годин, але на це потрібно близько 200 мільйонів років.

"У міру видалення Місяця, Земля стає схожою на фігуриста, що обертається, який уповільнює рух, витягуючи руки", — пояснив професор Вісконсінського університету, геолог Стівен Мейєрс.

Зараз Місяць знаходиться на відстані близько 384 400 кілометрів від нашої планети та здійснює один оберт навколо Землі приблизно за 27,3 дні. З кожним роком наш супутник віддаляється приблизно на 3,8 см, а це означає, що щоразу йому потрібно трохи більше часу, щоб зробити оберт навколо нашої планети.

У якийсь момент Місяць досягне стабільної відстані і його буде видно лише з одного боку нашої планети, вважають вчені.

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Мейєрс та його колеги реконструювали глибоку історію взаємовідносин Землі та Місяця та виявили, що 1,4 мільярда років тому Місяць знаходився ближче до нашої планети, а Земля оберталася швидше. Тому земна доба тривала лише 18 годин.

Однак протягом мільйонів років Місяць все більше віддалявся від Землі. Цей процес вчені називають "місячною рецесією".

Точно виміряти швидкість видалення Місяця від Землі вдалося після того, як астронавти місій "Аполлон" розмістили на Місяці спеціальні відбивачі для лазерних променів, які відправляли із Землі на місячну поверхню.

Крім гравітації Місяця на швидкість обертання Землі впливають інші чинники, зокрема зміна клімату.

У міру підвищення глобальної температури полярні льодовики тануть, а рівень світового океану підіймається. Вся ця тала вода поступово переміщається від полюсів Землі до екватора. Це призвело до того, що Земля стала ще ширшою в середині, і її обертання сповільнилося ще більше.

Все це означає, що земні дні стають дедалі довшими. Зміни настільки незначні, що ми їх не помічаємо. Але за мільйони років ці частки секунди накопичуватимуться, і зрештою додадуть цілу годину до тривалості земної доби.

Нагадаємо, вчені виявили схожу на Землю планету, яка скоро буде знищена. Виявлення цієї планети залишило виклик сучасному розумінню структури планетних систем.

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