Земна кора була гарячою і тонкою: учені дізналися, як виросли Гімалаї

Земна кора була гарячою і тонкою: учені дізналися, як виросли Гімалаї

Нове дослідження переконує, що у перший мільярд років розпочалися процеси, які призвели до гороутворення та потовщення земної кори.

Дослідження, яке очолив Крістофер Дж. Спенсер, вчений-геолог з Університету Квінз в Кінгстоні (Канада), засвідчує, що упродовж першого мільярда років в історії нашої планети кора Землі була більш, ніж удвічі тоншою, ніж тепер. Саме в цей час почали формуватися сучасні гірські масиви, включно з Гімалаями.

Про це йдеться в публікації видання Daily Mail.

Геологи виявили, що кора нашої планети була “гарячою і тонкою” протягом цього періоду часу, а її розміри становили всього 40 км або навіть менше. Сьогодні ж під великими гірськими хребтами, такими як Альпи, основа земної кори може бути глибиною до 100 км.

“Ми припускаємо, що тонка кора була продуктом високих температур, що призводить до пришвидшеного руху кори і, отже, до утворення низьких гірських хребтів”, - йдеться в опублікованому дослідженні.

За припущеннями дослідників, саме в цей час почався рух 15 тектонічних плит, який спричинив утворення більшості земних гір, включно з Гімалаями.

Раніше вважалося, що земна кора була тонкою і пов’язували це з фазою “орогенного спокою”. Однак, автори нового дослідження з цим не погоджуються.

Нагадаємо, раніше дослідження науковців показало, що через 200 мільйонів років на нашій планеті можуть знову утворитися суперконтиненти, і це вплине на клімат.

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