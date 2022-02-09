Згорять під час входу в атмосферу: 40 супутників SpaceX постраждали від геомагнітної бурі

Згорять під час входу в атмосферу: 40 супутників SpaceX постраждали від геомагнітної бурі

У компанії наголошують, що супутники, які виходять з орбіти, не несуть жодного ризику зіткнення з іншими супутниками.

Компанія підприємся Ілона Маска SpaceX 3 лютого запустила на низьку навколоземну орбіту 49 супутників Starlink. Вже наступного дня, 4 лютого, 40 з них зазнали значного впливу геомагнітної бурі, не змогли вийти з безпечного режиму і почати корекцію орбіти.

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

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"На жаль, супутники, запущені в четвер, зазнали значного впливу геомагнітної бурі в п’ятницю. Ці шторми спричиняють нагрівання атмосфери та збільшення щільності атмосфери на висотах, де відбувається початкове розгортання супутників", — йдеться у повідомленні.

Бортовий GPS припустив, що швидкість нарощування та інтенсивність шторму призвели до збільшення опору атмосфери на 50%, ніж під час попередніх запусків. Саме це завадило супутникам вийти з безпечного режиму, щоб піднятися вище на орбіту, і близько 40 супутників знову увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі.

У компанії наголошують, що супутники, які виходять з орбіти, не несуть жодного ризику зіткнення з іншими супутниками. За задумом, вони гинуть при вході в атмосферу, а як наслідок, орбітальне сміття не утворюється і частини супутника не потрапляють на землю.

Нагадаємо, раніше компанія Ілона Маска SpaceX вчетверте не змогла запустити у космос ракету Falcon 9 з італійським супутником. Як зазначається, тоді запуску завадила присутність корабля поблизу зони операції.

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