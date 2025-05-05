На місці розкопок / © Associated Press

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Археологи два роки здійснювали розкопки на згаслому вулкані Сомло на заході Угорщини. Шість предметів мають вік близько 3400 років.

Про це пише Archaeology News.

Загалом колекція з Сомло налічує 900 металевих предметів різного часу. Серед них — ювелірні вироби, брошки, декоративні диски, які вважаються військовими прикрасами, та рідкісний наконечник списа альпійського типу.

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Результати аналізу ставлять під сумнів попередні уявлення про моделі розселення племен цього часу. Ймовірно, гора Сомло була центром влади в мережі поселень пізньої бронзової доби і тут жила військова знать.

Нагадаємо, вперше за 1900 років науковці змогли прочитати стародавній текст судової справи, яка розглядалася в Іудеї за часів розквіту Римської імперії.