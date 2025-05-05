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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Згаслий вулкан в Угорщині може виявитися прадавньою столицею — відкриття вчених

Археологи повідомили про надзвичайну знахідку — безпрецедентний скарб на згаслому вулкані Сомло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці розкопок

На місці розкопок / © Associated Press

Археологи два роки здійснювали розкопки на згаслому вулкані Сомло на заході Угорщини. Шість предметів мають вік близько 3400 років.

Про це пише Archaeology News.

Загалом колекція з Сомло налічує 900 металевих предметів різного часу. Серед них — ювелірні вироби, брошки, декоративні диски, які вважаються військовими прикрасами, та рідкісний наконечник списа альпійського типу.

Результати аналізу ставлять під сумнів попередні уявлення про моделі розселення племен цього часу. Ймовірно, гора Сомло була центром влади в мережі поселень пізньої бронзової доби і тут жила військова знать.

Нагадаємо, вперше за 1900 років науковці змогли прочитати стародавній текст судової справи, яка розглядалася в Іудеї за часів розквіту Римської імперії.

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