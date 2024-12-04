Жили 75 млн років тому: в Іспанії виявили новий вид динозаврів з однією наддовгою частиною тіла

Скам'янілості були знайдені під час прокладання високошвидкісної залізничної колії в регіоні.

Науковці відкрили абсолютно новий вид довгошиїх динозаврів, вік яких сягає 75 мільйонів років, що спричинило справжній фурор в Іспанії.

Про це пише Daily Star.

Ця колосальна знахідка з'явилася серед скарбу з понад 12 000 скам'янілостей, знайдених від 2007 року під час прокладання колії для швидкісної залізничної мережі Мадрид-Леванте (AVE).

Ці старі кістки були не просто купою історії — вони призвели до ідентифікації цілої низки раніше невідомих видів, що дозволило дослідникам глибше зануритися в те, яким було життя в епоху пізньої крейди.

Португальський мисливець за скам'янілостями доктор Педро Мочо, який очолює команду, назвав нового завропода, знайденого в районі Куенки, Іспанія, Qunkasaura pintiquiniestra. Назва, сповнена відсилань як до географії, так і до культури, є творчою вигадкою, що вшановує стародавні місця, де він був знайдений.

В Іспанії найдено новий вид динозаврів / Фото: Nature

"Qunka" заглиблюється в глибоко вкорінену етимологію, пов'язану з околицями Куенки та Фуентеса. Не зупиняючись на цьому, "Saura" не лише вишукано перефразовує латинське слово "ящірка", але й зухвало підморгує відомому художнику Антоніо Саурі. А щодо "Pintiquiniestra" – це королівський вигук до міфічної "королеви Пінтікінієстри", вихоплений просто зі сторінок "Дон Кіхота" Сервантеса.

Про це розповів доктор Педро Мочо з Лісабонського університету, Португалія: "Вивчення цього зразка дозволило нам вперше виявити наявність двох різних ліній сальтасауроїдів в одному і тому ж викопному місці".

В Іспанії найдено новий вид динозаврів / Фото: Nature

Він підкреслив, що одна група, названа Lirainosaurinae, не така вже й чужа на Піренейському півострові. Відомі тим, що вони були трохи нижчими на зріст, ці динозаври пристосувалися до свого унікального острівного місця для вечірок.

"Іншими словами, Європа була величезним архіпелагом, що складався з декількох островів у пізньому Крейдяному періоді. Однак Qunkasaura належить до іншої групи завроподів, представленої на Піренейському півострові середніми за розмірами видами 73 мільйони років тому. Це говорить нам про те, що ця лінія прибула на Піренейський півострів набагато пізніше, ніж інші групи динозаврів, — сказав доктор Мочо. — Qunkasaura pintiquiniestra виділяється тим, що є одним з найбільш повних скелетів завроподів, знайдених в Європі, зокрема шийні, спинні і хвостові хребці, частину тазового поясу і елементи кінцівок. Їхня унікальна морфологія, особливо в хвостових хребцях, пропонує нове розуміння непташиних динозаврів Піренейського півострова, історично маловивченої групи".

В Іспанії найдено новий вид динозаврів / Фото: Nature

Дослідження, опубліковане в журналі Communications Biology, визначає Qunkasaura як представника опістоцелікоподібних сальтазаврів, групи, що мешкає в північній півкулі. Більшість пізньокрейдових завроподів з південно-західної Європи, зокрема Lohuecotitan pandafilandi – раніше описаний з Ло Уеко, належать до групи Lirainosaurinae, яка, очевидно, є ексклюзивною для європейського континенту.

Нове дослідження натякає на те, що Ло Уеко може бути єдиним місцем, де дві динотаксичні групи жили пліч-о-пліч. Експерти обговорюють можливий диноклан під назвою Lohuecosauria – титанозаври, що містять представників з обох боків родинного дерева.

Доктор Мочо вважає, що ці доісторичні гіганти, можливо, тупцювали південними землями, перш ніж захопити світ. Він сказав: "На щастя, родовище Ло Уеко також зберігає декілька скелетів завроподних динозаврів, які ще належить визначити, що можуть відповідати новим видам і які допоможуть нам зрозуміти, як ці тварини еволюціонували".

Нагадаємо, вчені знайшли новий вид давньої людини віком понад 200000 років. Це допоможе краще зрозуміти складну історію еволюції в Азії.

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