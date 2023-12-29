Жіночі сльози дивовижно впливають на поведінку чоловіків – результат дослідження

Згідно з новим дослідженням, нюхання жіночих сліз може знизити агресивну поведінку чоловіків і може пояснити, чому плач розвинувся у людей.

Про це пише Metro.

Хоча сльози не мають запаху, дослідження показало, що вони випромінюють хімічний сигнал, який блокує агресію у чоловіків, і що запах цих сліз спричиняє зниження активності мозку, пов'язаної з агресією.

Однак ефект може бути однаковим для всіх статей.

Давно відомо, що агресія у гризунів блокується, коли вони відчувають запах сліз самок, що є прикладом соціальної хемосигналізації — процесу поширеного у тварин, але менш поширеного у людей.

Також читайте Володарі цих рис характеру менше страждають на розлади сну: вчені

Щоб визначити, чи сльози мають такий самий ефект на людей, дослідники піддали групу чоловіків впливу емоційних сліз жінок або фізіологічного розчину, поки вони грали в гру для двох.

Гра була розроблена так, щоб спричинити агресивну поведінку щодо іншого гравця, який, на думку чоловіків, шахраював.

Якби вони мали можливість, чоловіки могли б помститися іншому гравцю, змусивши його втратити гроші.

Чоловіки не знали, що вони нюхають і не могли відрізнити сльози від фізіологічного розчину.

Результати, опубліковані в журналі PLOS Biology, показали, що агресивна поведінка з метою помститись під час гри знизилася більш ніж на 40% після того, як чоловіки понюхали жіночі сльози.

Читайте провідні новини дня:

МРТ їхнього мозку показало, що при нюханні сліз дві області мозку чоловіків, пов'язані з агресією, — префронтальна кора та передня острівцева частка — були не такими активними.

Окремо, чим більша різниця в цій активності мозку, тим рідше гравець мстився під час гри.

Проте автори зазначили, що ефект, ймовірно, такий самий і у жінок. Команда вивчала вплив жіночих сліз на чоловіків лише тому, що серед учасників – більшість із тих, хто відповів на пропозицію "пожертвувати" сльози, були жінки.

"Це стає особливо екологічно актуальним у разі дитячих сліз, оскільки у немовлят немає вербальних засобів, які дозволяють приборкати агресію щодо них, і тому вони з більшою ймовірністю покладатимуться на хемосигнали", — пишуть вони.

Головна авторка Шані Агрон, аспірантка Інституту науки Вейцмана в Ізраїлі, додала: "Ми виявили, що, як і миші, людські сльози містять хімічний сигнал, який блокує агресію самців родичів. Це суперечить уявленню про те, що емоційні сльози притаманні лише людині. Виявлення зв'язку між сльозами, активністю мозку та агресивною поведінкою означає, що соціальна хемосигналізація є фактором людської агресії, а не просто тваринною цікавістю".

Нагадаємо, вчені надрукували на 3D-принтері унікальний пристрій для тестування ліків. Це може покласти край необхідності тестувань на тваринах.

Читайте також: