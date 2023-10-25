Життя на Землі під загрозою: кліматологи попереджають про небезпеку для 6 млрд людей

Життя на Землі перебуває під "екзистенційною загрозою".
Життя на Землі перебуває під загрозою. За прогнозами кліматологів, до кінця століття від трьох до шести мільярдів людей можуть опинитися "за межами придатного для життя регіону".
Про це йдеться у науковій статті в журналі BioScience.
За прогнозами кліматологів, 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень з огляду на те, що різні регіони по всій планеті охоплені хвилями спеки і посухою. Інші ж регіони постраждали від повеней.
У статті "Життя на планеті Земля перебуває під загрозою" вчені зазначають, що "шоковані жорстокістю екстремальних погодних явищ 2023 року". Вони проаналізували дані про 35 планетарних "життєво важливих ознак" і виявили, що 20 із них цьогоріч досягли рекордних екстремальних значень.
"Умови стануть дуже тривожними і потенційно некерованими для великих регіонів світу, оскільки протягом століття очікується потепління на 2,6°C, навіть якщо будуть виконані національні зобов'язання щодо скорочення викидів, запропоновані Паризькою угодою", - кажуть науковці.
Як йдеться у статті, глобальна середньодобова температура ніколи не перевищувала 1,5°C над доіндустріальним рівнем до 2000 року і лише іноді перевищувала це число відтоді. Однак 2023 року в період до 12 вересня було вже 38 днів із глобальною середньою температурою понад 1,5°C.
У доповіді йдеться, що до кінця століття від трьох до шести мільярдів людей можуть опинитися "за межами придатного для життя регіону".
"Ми попереджаємо про потенційний колапс природних і соціально-економічних систем у такому світі, де ми зіткнемося з нестерпною спекою, частими екстремальними погодними явищами, нестачею їжі та прісної води, підвищенням рівня моря, новими хворобами та посиленням соціальних хвилювань і геополітичних конфліктів", - попередили науковці.
Нагадаємо, вчені виявили, що Місяць на 40 млн років старший, ніж думали раніше: який його вік.
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