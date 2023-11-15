Життя у Чумацькому Шляху могло виникнути на 5 мільярдів років раніше, ніж на Землі — нове дослідження

Перші континенти сформувалися навколо сусідніх сонцеподібних зірок на 2 мільярди років раніше, ніж почалася тектоніка земних плит.

Нові дослідження показують, що найстаріші континенти в нашій галактиці могли виникнути за 5 мільярдів років до Землі. А це означає, що в Чумацькому Шляху може існувати безліч світів, які є прихистком інопланетного життя — можливо, навіть розвиненішого, ніж наше.

Про це пише Space.com.

Астробіологи вважають, що планета повинна мати певні характеристики для підтримки життя: кисень в атмосфері, щось, що захищає організми від небезпечної радіації, та рідку воду. Це лише для початку.

Життя у нашій галактиці може розвиватися мільярди років

Хоча великі масиви суші не є обов'язковою умовою для виникнення живих істот, історія Землі показує, що вони важливі для процвітання та існування життя протягом тривалого періоду часу. Отже, якщо на екзопланеті існували континенти ще до Землі, це означає, що на ній могло існувати давнє, більш розвинене життя.

Цей хід думок привів Джейн Грівз, астрономку з Кардіффського університету у Великій Британії, до відповіді на запитання: коли з'явилися перші континенти на планеті в нашій галактиці? Виявляється, континенти на двох екзопланетах — і, можливо, життя — могли виникнути за чотири-п'ять мільярдів років до Землі.

Якби життя на іншій планеті мало п'ятимільярдну фору, на ній “потенційно могло б існувати життя розвиненіше, ніж у нас”, — пише Грівз у дослідженні, опублікованому у вересневому випуску журналу “Наукові записки Американського астрономічного товариства”.

Формування континентів

Континенти формуються завдяки тектоніці плит — руху гірських порід, які плавають над розплавленими надрами планети. Тепло з ядра планети не дає магмі застигнути і зупинити рух континентів. Це тепло надходить від радіоактивних елементів — як-от уран-238, торій-232 і калій-40 — в ядрі планети, які виділяють енергію під час розпаду.

Більшість цих радіоактивних елементів утворилися внаслідок катастрофічних космічних подій, як-от вибухи наднових і зіткнення між мертвими уламками гігантських зірок, відомих як нейтронні зірки. Сліди цих елементів можна виявити в довжинах хвиль світла, які випромінюють зірки.

У своїй новій роботі Грівз використовувала рівні урану-238 і калію, присутніх у сусідніх зірках, а також вік зірок, виміряний супутником Gaia, щоб оцінити, коли гіпотетична кам'яниста планета навколо кожної з цих зірок стала достатньо гарячою для виникнення тектоніки плит.

Вона виявила, що перші континенти сформувалися навколо сусідніх сонцеподібних зірок на 2 мільярди років раніше, ніж почалася тектоніка земних плит. Найстаріші континенти найближчої зірки розташовані навколо HD 4614, приблизно за 20 світлових років від Землі. Однак час зародження Землі є середнім для нашого космічного оточення.

Проте дві зірки виділяються з-поміж інших: планети двох зірок, трохи менших за наше Сонце (HD 76932 і HD 201891), розташованих на відстані від 70 до 110 світлових років від нас відповідно в регіоні, відомому як “товстий диск”, могли сформувати континенти на 5 мільярдів років раніше за нас.

Ґрунтуючись на своїй вибірці з 29 зірок і найкращих оцінках астрономів щодо ймовірності того, що планета може бути придатною для життя, Грівз пише, що “лише в цій вибірці можуть існувати дві системи з розвиненяішими біосферами, ніж у нас на Землі”.

Визначення потенційно цікавих і придатних для життя планет, подібних до тих, які виявила Грівз, є важливою підготовкою до майбутньої обсерваторії НАСА “Життєздатні світи”, яку астрономи використовуватимуть 2040-х років. А Грівз сподівається, що проаналізує ще більше зірок, щоб виявити більше систем, де життя на суші могло існувати раніше, ніж на Землі.

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