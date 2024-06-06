Життя у Всесвіті могло зародитися вже на початку його існування: вчені виявили незаперечний доказ

Сенсаційне відкриття не заперечує час виникнення життя на Землі, але дозволяє припустити, що у далеких галактиках можуть існувати форми життя набагато старші за земні.

Умови для виникнення життя могли з'явитися у Всесвіті вже на початку його існування. Такого висновку дійшла міжнародна група астрономів, яка виявила велику кількість вуглецю у молодій галактиці, вік якої оцінюється у 350 мільйонів років.

Про це пише The Guardian.

Аналіз даних, отриманих космічним телескопом "Джеймс Вебб", дозволяє припустити, що вуглець, який є основою і будівельним матеріалом усіх відомих нам форм життя, вивільнився у великій кількості коли перше покоління зірок у Всесвіті вибухнуло як наднові. Далі вуглець "заселив" перші планети, що у відповідних умовах могло призвести до виникнення життя. Це не суперечить загальній теорії, яку визнає сучасна наука, але досі вважалося, що вуглець з'явився набагато пізніше у космічній історії.

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"Це найбільш раннє виявлення елемента, важчого за водень, коли-небудь отримане. Це грандіозне відкриття. Виявлення великої кількості вуглецю в такій далекій галактиці означає, що життя потенційно могло виникнути дуже рано у Всесвіті, дуже близько до космічного світанку", – пояснив значення відкриття співавтор дослідження, професор Кембридзького університету Роберто Майоліно.

На зорі свого існування Всесвіт майже повністю складався з найлегших хімічних елементів – водню, гелію та невеликої кількості літію (перші три елементи таблиці Менделєєва). Всі інші хімічні елементи, включно з тими, з яких згодом утворилася Земля та живі організми, виникли завдяки процесу ядерного синтезу всередині зірок.

Кожне нове покоління наднових збагачувало Всесвіт новими, важчими елементами. З цих нових "цеглинок" сформувалися тверді планети, а на деяких з них, ймовірно, могли скластися відповідні умови для виникнення життя.

Нове відкриття не змінює уявлень про те, що життя на Землі виникло близько 3,7 млрд років тому. Але тепер вчені впевнені, що в інших галактиках, старших за наш Чумацький шлях, життя могло виникнути набагато раніше, ніж вважалося.

Нагадаємо, дослідники розкрили одну з таємниць виникнення життя на Землі. Вченим вдалося відтворили умови формування "будівельних блоків" організмів, які були на зорі існування нашої планети.

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