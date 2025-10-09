Супутники Starlink можуть шкодити атмосфері Землі: що відомо

Starlink / © depositphotos.com

Щодня в атмосфері Землі згорає один-два супутники Starlink. І ця цифра постійно зростатиме. Згідно з прогнозами астрофізика Гарварду Джонатана Макдавелла, коли на низькій навколоземній орбіті (ННО) працюватимуть близько 30000 супутників (Starlink та інші), кількість апаратів, які повертатимуться і згоратимуть щодня, може сягнути п’яти.

Про це пише The Register.

Ця ситуація викликає подвійне занепокоєння: з одного боку, загроза космічного сміття та синдром Кесслера. А з іншого — потенційна шкода атмосфері Землі через згорання металів.

Ризик синдрому Кесслера: Starlink чи Китай?

Синдром Кесслера — це гіпотетичний сценарій, коли критична маса космічного сміття на орбіті запускає ланцюгову реакцію. Одне зіткнення створює тисячі нових уламків, які своєю чергою спричиняють нові удари. Зрештою, це робить певні частини навколоземного простору непридатними для використання супутниками.

Астрофізик Джонатан Макдавелл вважає, що супутники Starlink (SpaceX) наразі не становлять найбільшої прямої загрози для настання цього синдрому, оскільки:

Вони літають на низькій орбіті (до 600 км), де атмосферний опір допомагає виводити їх з ладу. Starlink активно маневрують, щоб уникнути зіткнень. Компанія використовує двигуни для цілеспрямованого спалювання несправних супутників в атмосфері.

Незважаючи на це, Макдавелл вказує на великий ризик, пов’язаний з масштабом групи Starlink:

«Якщо лише один відсоток супутників Starlink [із запланованих 30 тисяч] вийде з ладу… це однаково 300 великих супутників. Ця кількість сміття може схилити низьку навколоземну орбіту до [сценарію] Кесслера».

Найбільшу тривогу вчений висловлює стосовно планів Китаю щодо своїх супутникових сузір’їв. Головна небезпека полягає у висоті. Частина китайських апаратів може бути розміщена на критично небезпечній висоті понад 1000 км.

«Ця більша висота означає, що атмосфера не тягне їх вниз протягом століть. І я не бачив, щоб [Китай] демонстрував якісь плани виведення цих супутників з експлуатації», — пояснює Макдавелл.

Якщо на цій висоті (від 600 до 1000 км, де вже багато старого сміття) станеться велике зіткнення, наслідки будуть значно гіршими, оскільки сміття залишиться на орбіті набагато довше.

Атмосфера як «сміттєспалювач»: невідома небезпека

Макдауелл вважає, що ще більшою трагедією може стати забруднення атмосфери продуктами згорання супутників. Наслідки того, що людство «використовує верхні шари атмосфери як сміттєспалювач», значною мірою невідомі та є «величезною, небезпечною сліпою плямою».

Вчені вже б’ють на сполох. За даними NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), близько 10% аерозольних частинок у стратосфері (де розташований озоновий шар) вже містять алюміній та інші екзотичні метали від згорілих ракет і супутників.

NOAA прогнозує, що зі зростанням кількості запусків це число може зрости до 50%. Дослідження щодо наслідків спалювання такої кількості сторонніх матеріалів залишаються непереконливими.

«Поки що відповіді варіювалися від „це занадто мало, щоб бути проблемою“ до „ми вже в пропажі“», — сказав Макдауелл.

Астрофізик підсумував, що невизначеність наслідків впливу згорання супутників на верхні шари атмосфери та клімат є найбільшим джерелом занепокоєння: «Ситуація незрозуміла, і це мене лякає».

