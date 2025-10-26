Зірка, яка померла мільярди років тому, поглинає планетну систему

Для астрономів було несподіванкою те, що вони виявили білий карлик віком 3 млрд років / © Associated Press

Дослідники виявили рідкісну стародавню планетну систему, яку досі поглинає білий карлик, що перебуває в її центрі.

Про це пише Phys.org.

Ця система містить найстаріший і найбагатший на метали диск з тих, що коли-небудь спостерігалися навколо багатого воднем білого карлика, і порушує питання про довгострокову стабільність планетних систем після загибелі зірки.

Білий карлик LSPM J0207+3331 розташований на відстані 145 світлових років від Землі. Спектроскопічні дані обсерваторії Кека на Гаваях показали, що його атмосфера забруднена 13 хімічними елементами. Це вказує на те, що гравітація зірки розірвала космічне тіло діаметром не менше 200 кілометрів.

За словами вчених, сліди в атмосфері LSPM J0207+3331 вказують на те, що протягом останніх кількох мільйонів років планета по спіралі притягувалася до зірки.

«Щось явно порушило цю систему через довгий час після смерті зірки. Навіть через мільярди років там все ще зберігається запас матеріалу, здатного забруднити білий карлик», — зазанчив співавтор дослідження Джон Дебес з Інституту космічних телескопів у Балтіморі.

