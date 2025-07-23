Чумацький шлях / © bigpicture.ru

Реклама

У центрі нашої галактики астрономи вже понад 20 років фіксують незвичайне скупчення надто яскравих і, як вважається, надто молодих зірок.

Про це повідомило видання New Scientist.

Нове комп’ютерне моделювання, результати якого оприлюднили в журналі Physical Review D, пропонує можливе пояснення цього феномена. Його суть — у взаємодії таких зірок із темною матерією.

Реклама

Автори дослідження змоделювали ситуацію, за якої частинки темної матерії стикаються з ядром зірки. В результаті таких зіткнень частинка втрачає енергію й залишається «захопленою» всередині зірки. Якщо таких частинок багато, вони можуть взаємодіяти між собою, анігілювати — і вивільняти додаткову енергію. Цей процес, згідно з моделюванням, здатен робити зірку яскравішою та подовжувати її життя.

Зазвичай зірки поступово старіють, втрачаючи паливо для термоядерних реакцій. Проте, якщо всередині зірки накопичується темна матерія, вона може ставати додатковим джерелом енергії. Теоретично, це може суттєво сповільнювати процес старіння, а в окремих випадках — робити зірки майже «безсмертними».

На думку авторів, ця гіпотеза може пояснити одразу дві загадки, пов’язані з центром Чумацького Шляху: чому там так багато молодих зірок і чому так мало старих. Водночас вони підкреслюють, що їхні висновки базуються на поширених, але ще не підтверджених припущеннях щодо природи темної матерії.

Темна матерія становить основну частину маси Всесвіту, проте залишається невидимою — вона не взаємодіє зі світлом, і її не можна безпосередньо спостерігати. Однак її гравітаційний вплив на звичайну матерію добре фіксується. Саме завдяки цьому вчені й припускають, що в центрі нашої галактики її концентрація особливо висока.

Реклама

Утім, для остаточних висновків, за словами дослідників, потрібні нові спостереження та точніші знання про властивості темної матерії.

Нагадаємо, астрономи відкрили нову планету, схожу на Землю, з дуже коротким орбітальним періодом — лише 5,5 години.