Зіткнення галактик показало майбутнє Чумацького шляху та змінило уявлення про будову Всесвіту

Спостереження за зіткненням галактик дозволить зрозуміти, яка доля чекає на Чумацький шлях

Астрономи, використовуючи нові спостереження, виявили, що головна модель космології може бути хибною, а також отримали важливі підказки щодо майбутнього зіткнення Чумацького Шляху з найближчою галактикою Андромеда.

Про це пише видання Space.com з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».

Що виявили вчені

Вчені досліджували дві спіральні галактики — NGC 5713 та NGC 5179, які знаходяться на відстані 88 мільйонів світлових років від Землі. Вони стрімко мчать назустріч одна одній, і зараз їх розділяє «всього» 300 тисяч світлових років.

Навколо цих галактик обертається безліч карликових галактик-супутників. За стандартною моделлю космології, ці супутники мають хаотично кружляти навколо своїх «господарів» у хмарі, немов рій.

Проте спостереження за Чумацьким Шляхом та Андромедою показали, що це не так. Багато карликових галактик обертаються навколо них в одному напрямку, утворюючи тонку площину. Це суперечить стандартній моделі, і вчені роками не могли пояснити цей феномен.

Відповідь від галактик, що зіштовхуються

Нові спостереження показали, як хмара карликових супутників перетворюється на тонку орбітальну площину. Навколо двох галактик, що зіштовхуються, було підтверджено 14 карликових галактик, які обертаються в одному напрямку і в одній площині. Це доводить, що взаємодія між великими галактиками може змусити їхні супутники вишикуватися в єдину площину.

Це відкриття дає два можливих варіанти:

Моделі потребують оновлення: Симуляції, які ґрунтуються на стандартній моделі, недостатньо точно відображають процеси формування галактик.

Стандартна модель хибна: Можливо, вся теорія космології, що включає темну матерію, неповна або помилкова.

Майбутнє Чумацького Шляху

Наш Чумацький Шлях і галактика Андромеда наближаються одне до одного. До зіткнення залишилося близько 4 мільярдів років. Завдяки вивченню NGC 5713 та NGC 5179, які перебувають на більш просунутій стадії зіткнення, вчені можуть заздалегідь побачити, що чекає на нашу галактику.

«Великі злиття, подібні до цього, є одним із можливих шляхів формування площин супутників, які ми бачимо навколо Чумацького Шляху та Андромеди», — розповіла Space.com Сара Світ, астрономка з Університету Квінсленду в Австралії.

Поки що існування таких площин навколо наших галактик залишається загадкою, оскільки вони ще не вступили в активну взаємодію. Однак дослідження, що тривають, допомагають вченим крок за кроком розкривати таємниці Всесвіту, пояснюючи процеси, які формували нашу Галактику.

Нагадаємо, вчені вважають, що зорі в центрі Чумацького Шляху можуть бути майже безсмертними. Результати нового дослідження показують, що темна матерія може подовжувати життя зірок у центрі нашої галактики, живлячи їх додатковою енергією.